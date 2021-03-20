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СП-2 достроят, несмотря на санкции: глава OMV

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Партнер Газпрома в строительстве трубопровода Северный поток-2 уверен в скором завершении проекта, поскольку газопровод имеет большое значение для Европы.
СП-2 имеет большое значение для безопасности снабжения газового рынка ЕС - Зеле
СП-2 имеет большое значение для безопасности снабжения газового рынка ЕС - Зеле

Российский газопровод Северный поток-2 будет достроен, несмотря на санкции США против всех участников проекта. Такую надежду выразил председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле, являющий партнером Газпрома при строительстве трубопровода, пишет ТАСС.

"Я надеюсь на это (завершение строительства, - ред.). Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка", - заявил Зеле.

Он добавил, что при этом ответственность за принятие решений лежит на Европе.

Говоря о санкциях Белого дома, он отметил, что Европу и США "связывает глубокая трансатлантическая дружба", следовательно, считает Зеле, "друзья не должны угрожать друг другу".

Госдеп предупредил участников Северного потока-2

Как сообщалось ранее, три компании в обход санкций поставляли оборудование для Северного потока-2. Итальянские и нидерландские компании поставили оборудования на $10 млн.
 

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Теги: Россия, Германия, строительство, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    20.03.2021, 03:11
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
надежда есть, шансов нет :В
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