Президент Финляндии сделал COVID-прививку
Президент получил первую дозу прививки и попросил не расслабляться тех, кого уже провакцинировали.
Президент Финляндии Саули Ниинисте вакцинировался от коронавируса. Главе государства сделали инъекцию препаратом Pfizer, пишет Yle.
72-летний Ниинисте напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и ношения защитной маски.
"Даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус", - добавил президент.
Напомним, Финляндия ввела обязательный медицинский контроль на границе. Лица, пересекающие границу, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный в течение последних 72 часов или пройти тест на месте.
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