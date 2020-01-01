Президент Финляндии сделал COVID-прививку

Президент получил первую дозу прививки и попросил не расслабляться тех, кого уже провакцинировали.

Президент Финляндии Саули Ниинисте вакцинировался от коронавируса. Главе государства сделали инъекцию препаратом Pfizer, пишет Yle.

72-летний Ниинисте напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и ношения защитной маски.

"Даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус", - добавил президент.

Напомним, Финляндия ввела обязательный медицинский контроль на границе. Лица, пересекающие границу, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный в течение последних 72 часов или пройти тест на месте.

Также мы писали о том, что премьер Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca.

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