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В Исландии начал извергаться спавший 900 лет вулкан

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Вулкан начал извергаться недалеко от столицы Исландии. Небо над городом окрасилось в красный цвет. Людей просят оставаться дома и не открывать окна.
Длина трещины составляет около 500 метров
Длина трещины составляет около 500 метров
Icelandic Meteorological Office

В Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль, который до этого не проявлял себя 900 лет. Вулкан находится в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика, пишет CNN.

По словам местных жителей, небо над столицей стало красным.

Вулкан проснулся примерно в 20 часов по киевскому времени. Через пару часов извержения лава покрывала площадь около одного квадратного километра.

"Извержение на данном этапе считается небольшим, а длина трещины составляет около 500 метров. Площадь магмы составляет около 1 кв. км. Фонтаны лавы небольшие", - сообщили в Исландском метеорологическом бюро.

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии советует людям, живущим в пределах нескольких миль от вулкана, закрывать окна и оставаться в помещении, чтобы избежать воздействия вулканического газа в воздухе.

До этого сообщалось, что в Исландии за последние недели произошло более 50 тысяч землетрясений. Такая необычная сейсмическая активность свидетельствует о возможном извержении вулкана, заявили ученые.

Ранее мы писали о том, что Италии снова начал извергаться вулкан Этна. Он начал выбрасывать "вулканические бомбы" и пепел. Части камней повредили автомобили в близлежащих городах и поселках. Был закрыт международный аэропорт.

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Теги: Извержения вулканов, Исландия, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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