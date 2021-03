В Исландии начал извергаться спавший 900 лет вулкан

В Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль, который до этого не проявлял себя 900 лет. Вулкан находится в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика, пишет CNN.

По словам местных жителей, небо над столицей стало красным.

Вулкан проснулся примерно в 20 часов по киевскому времени. Через пару часов извержения лава покрывала площадь около одного квадратного километра.

"Извержение на данном этапе считается небольшим, а длина трещины составляет около 500 метров. Площадь магмы составляет около 1 кв. км. Фонтаны лавы небольшие", - сообщили в Исландском метеорологическом бюро.

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии советует людям, живущим в пределах нескольких миль от вулкана, закрывать окна и оставаться в помещении, чтобы избежать воздействия вулканического газа в воздухе.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL