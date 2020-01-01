Итоги 19.03: президент Литвы в ВР и санкции СНБО

В Европе объявили о третьей волне COVID-19. Президент Литвы в Раде заговорил на украинском. В Украине поставлен рекорд по COVID-вакцинации за сутки и гибель бойца ВСУ. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

После заседания СНБО Зеленский сказал, что в стране продолжается восстановление справедливости president.gov.ua

Страны ЕС снимают запреты на вакцину AstraZeneca

Это сделано после заявлений об обнаружении тромбов у 25 привитых людей и приостановки вакцинации данным препаратом. Решение приняли пока власти Германии, Италии, Латвии, Литвы, Кипра, Испании, Нидерландов и Франции.

По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, придется наверстывать упущенное за четыре дня время.

В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19

В Украине впервые вакцинировали от коронавируса COVID-19 более 10 тысяч человек за сутки. С начала кампании вакцинации привито уже более 92 тысяч человек. Больше всего вакцинировали в Донецкой области - 7484. Один человек получил уже две дозы.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна переходит ко второму этапу вакцинации

Со следующей недели начнут вакцинацию семейных врачей. Первый этап завершили менее чем за месяц. Степанов добавил, что на вакцинацию уже записались 290 тысяч человек и ожидаются следующие поставки вакцин.

Президент Литвы выступил в Верховной Раде

Гитанас Науседа находится в Украине с официальным визитом. В Раде он начал свое выступление на украинском языке.

Условия въезда в Украину ужесточат

Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну. Граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов.

Рада отменила заседания до конца локдауна в Киеве

Вместо пленарной недели с 29 марта по 2 апреля депутаты будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях. Это сделали из-за введенного с 20 марта до 9 апреля локдауна в Киеве.

В Киеве COVID-смертность увеличилась в полтора раза

В Киеве с января летальность от COVID-19 выросла в полтора раза, больницы заполнены более чем на 74%. Средний возраст пациентов существенно снизился.

Рада не смогла отменить переход на летнее время

По примеру Европейского союза парламент решил отменить переход на летнее время - теперь останется только зимнее. Однако Верховная Рада не поддержала отмену практики перевода часов с зимнего на летнее время.

Рада сняла ответственность с производителей за последствия вакцинации

Производителей вакцин или их поставщиков освобождают от ответственности за любые последствия прививок. Свое решение нардепы аргументировали тем, что принятие закона необходимо для получения вакцин от коронавируса по механизму COVAX. Закон будет действовать в течение четырех лет.

В Европе объявили начало третьей волны COVID-19

Из-за новой волны заболеваемости коронавируса в Евросоюзе намерены ускорить вакцинацию населения. В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

В Украине не будет локдауна - Минздрав

Пока по стране действует адаптивный карантин, который предполагает введение жестких ограничений в красных зонах.

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал глава Минздрава максим Степанов. Он напомнил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.

Заседание СНБО: введен новый пакет санкций

Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против экс-чиновников, в частности, президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Кроме того, СНБО ввела санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, - теперь их лишат этого права.

Зеленский запустил решение СНБО о химбезопасности

Президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно повышения уровня химической безопасности в Украине. Документ поручает Кабинету министров принять ряд мер.

В зоне ООС во время обстрела погиб боец ВСУ

Это вторая за сутки смерть украинского защитника. Он умер в результате минометного обстрела.

18 марта от пулевого ранения в голову скончался 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet