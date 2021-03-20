США и Китай провели "жесткие" переговоры

В американском Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры между США и Китаем, по итогам которых принято решение о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Синьхуа.

Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

По итогам встречи Салливан сказал, что переговоры были "жесткими".



В ходе переговоров Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.

Ранее на этой неделе представители США и Китая приняли участие в переговорах по Афганистану.