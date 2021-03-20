Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США и Китай провели "жесткие" переговоры

Комментариев: 0
Обе стороны критически высказались по ряду вопросов - в первую очередь о нарушении прав человека.
США и Китай намерены совместно бороться с изменением климата
США и Китай намерены совместно бороться с изменением климата
Reuters (архивное фото)

В американском Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры между США и Китаем, по итогам которых принято решение о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Синьхуа.

Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

По итогам встречи Салливан сказал, что переговоры были "жесткими".

В ходе переговоров Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.

Ранее на этой неделе представители США и Китая приняли участие в переговорах по Афганистану.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, климат, переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь