Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

За десять лет конвенцию ратифицировали только 18 стран-участниц из 47. Турция решила ее покинуть, но обещает дальше бороться за права женщин в стране.

Власти Турции опубликовали решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента Турции Тайипа Эрдогана был опубликован в ночь на субботу, 20 марта.

"Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин в республике.

На данный момент конвенцию ратифицировали 18 гстран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

Отметим, принять Стамбульскую конвенцию требовали на марше за права женщин в Киеве 8 марта.

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