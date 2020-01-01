В Еврокомиссии пригрозили AstraZeneca запретом на экспорт

Компании могут запретить поставлять вакцины от коронавируса за пределы Ес до выполнения условий контрактов с Брюсселем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин из-за сокращения согласованных с ЕС поставок. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke. Читай также: Глава МИД Венгрии привился российским Спутником "У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны", - сказала она. "У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны", - сказала она.

По словам главы ЕК, в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцин.

Также фон дер Ляйен предостерегла от поспешного планирования летних отпусков.

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"Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах начинается третья волна", - отметила она.

В связи с этим необходимо еще активнее проводить вакцинацию. "Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим", - добавила фон дер Ляйен.

Накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ЕС недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну пандемии.

Стоит отметить, что европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасным и эффективным.