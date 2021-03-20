В Японии произошло мощное землетрясение и цунами

Власти эвакуируют около семи тысяч местных жителей из-за цунами, высота которого достигает метра.

В японской префектуре Мияги в субботу, 20 марта, произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами, сообщает The Japan Times.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр.

Местная власть начала эвакуировать почти семь тысяч человек.

"В связи с рекомендациями относительно цунами, власть города Ватари издала приказ об эвакуации, охватывающей 2527 домов и 6911 жителей", - говорится в сообщении.

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Также, тем, кто находится неподалеку от побережья, рекомендуется переместиться на возвышенность.

Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

Напомним, в середине февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 . Мощные подземные толчки ощущались в десяти префектурах. Пострадали 153 человека, 12 из них получили тяжелые травмы, миллионы домов остались без света.