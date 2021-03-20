В Японии произошло мощное землетрясение и цунами
В японской префектуре Мияги в субботу, 20 марта, произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами, сообщает The Japan Times.
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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр.
Местная власть начала эвакуировать почти семь тысяч человек.
"В связи с рекомендациями относительно цунами, власть города Ватари издала приказ об эвакуации, охватывающей 2527 домов и 6911 жителей", - говорится в сообщении.
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Также, тем, кто находится неподалеку от побережья, рекомендуется переместиться на возвышенность.
Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
【#宮城県 で #震度５強、宮城県に #津波注意報】— TBS NEWS (@tbs_news) March 20, 2021
午後6時9分ごろ宮城県で、震度5強の強い地震がありました。気象庁によりますと、震源は宮城県沖、深さはおよそ60キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されます。
宮城県に津波注意報が出ています。 pic.twitter.com/2dRu7xTu11
福島市内、地震発生時の様子 #空ネット pic.twitter.com/ja3yAm1FBj— 福テレ空ネット (@ftv_tenki) March 20, 2021
Напомним, в середине февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 . Мощные подземные толчки ощущались в десяти префектурах. Пострадали 153 человека, 12 из них получили тяжелые травмы, миллионы домов остались без света.