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В Дании второй человек умер после прививки вакциной AstraZeneca

Комментариев: 3
Два сотрудника муниципалитета были госпитализированы с тяжелыми симптомами после того, как их вакцинировали.
В Дании умер вакцинированный препаратом AstraZeneca чиновник
В Дании умер вакцинированный препаратом AstraZeneca чиновник

В Дании двух чиновников муниципалитета столичного региона госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один из них умер. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает Ekstra Bladet.

Отмечается, что в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Использование этой вакцины в стране было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.

Напомним, накануне сообщалось, что большинство стран восстановили применение вакцины AstraZeneca после приостановки.

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Теги: смерть, вакцина, Дания, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    20.03.2021, 18:09
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Интересно, а сколько людей умирает при прививке от других болезней, к примеру гриппа? Такие случаи бывают, и если пишут о смертях от прививки против коронавируса, то пусть и о случаях при БЦЖ, ААДС, АКДС напишут.
СтальнаяКрыса    20.03.2021, 18:17
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
О прививках и осложнениях против Гриппа и других болезней тоже надо написать.
майдаyн    20.03.2021, 17:38
Оценка:  0
майдаyн
очередной фейк
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