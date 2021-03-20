В Дании второй человек умер после прививки вакциной AstraZeneca

Два сотрудника муниципалитета были госпитализированы с тяжелыми симптомами после того, как их вакцинировали.

В Дании двух чиновников муниципалитета столичного региона госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один из них умер. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает Ekstra Bladet.

Отмечается, что в настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Использование этой вакцины в стране было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.

Напомним, накануне сообщалось, что большинство стран восстановили применение вакцины AstraZeneca после приостановки.

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