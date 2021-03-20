В США произошла стрельба в ночном клубе: есть жертвы

Одна женщина погибла и еще пять человек получили ранения в результате стрельбы в техасском ночном клубе.

В одном из ночных клубов города Даллас, штат Техас, США посетитель открыл стрельбу. В результате обстрела один человек погиб, еще пять получили ранения. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает Associated Press.

Отмечается, что стрельба произошла в ходе перепалки между посетителями заведения.

В результате стрельбы шесть человек были госпитализированы. Одна из пострадавших скончалась в больнице. По данным полиции, состояние раненых варьируется от стабильного до критического.

Стрелок скрылся с места происшествия.

Напомним, в феврале семь человек пострадали в результате стрельбы в США. Полиция "по горячим следам" задержала одного подозреваемого.

Перед этим, в городе Баффало, штат Миннесота, США, произошла стрельба в медицинской клинике.

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