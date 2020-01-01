В Черное море вошел второй за сутки корабль НАТО

Корабль присоединится к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21.

В Черное море зашел американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Thomas Hudner (DDG-116). Это уже второй военный корабль НАТО, который зашел в акваторию за последние сутки. Это следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS), пишет Интерфакс.

Ранее Шестой оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Корабль присоединится к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21, проводимых у берегов Румынии.

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу, 19 марта, туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey, оснащенный, по меньшей мере, 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили накануне, что российские военные следят за американским крейсером.

Справка: эсминец Thomas Hudner способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс км.

Ранее на этой неделе ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Напомним, первые такие учения прошли в конце января в акватории Черного моря. В них участвовали катерная тактическая группа с привлечением морской авиации ВМС ВСУ и два американских корабля – ракетный эсминец и судно обеспечения.

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