Голая женщина в прямом эфире напала на телеведущую
В прямом эфире румынского канала Antena 1 полностью обнаженная женщина напала на телеведущую Мирелу Вайду, сообщает портал Рlaytech.
Отмечается, что инцидент произошел во время трансляции шоу Access Direct 19 марта.
На опубликованных в сети записях видно, как женщина выбежала на съемочную площадку, начала требовать от Вайды "вернуть деньги" и бросила в ее сторону камень. Коллеги журналистки бросились ей на помощь и остановили нападавшую.
Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и что опасается за свою безопасность.
По данным СМИ, женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход. Также сообщается, что нападавшая была выписаны из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения точно неизвестно.
В полиции подтвердили задержание женщины, совершившей нападение на ведущую.
Ранее сообщалось, что в Днепре голая девушка разгуливала по супермаркету. При этом она имела при себе сумку и пакет с вещами.
А в Колумбии на телеведущего в прямом эфире упал экран.
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