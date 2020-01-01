Голая женщина в прямом эфире напала на телеведущую

Обнаженная женщина ворвалась в телестудию, где в прямом эфире шло шоу и бросила камнем в ведущую.

В прямом эфире румынского канала Antena 1 полностью обнаженная женщина напала на телеведущую Мирелу Вайду, сообщает портал Рlaytech.

Отмечается, что инцидент произошел во время трансляции шоу Access Direct 19 марта.

На опубликованных в сети записях видно, как женщина выбежала на съемочную площадку, начала требовать от Вайды "вернуть деньги" и бросила в ее сторону камень. Коллеги журналистки бросились ей на помощь и остановили нападавшую.

Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и что опасается за свою безопасность.

По данным СМИ, женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход. Также сообщается, что нападавшая была выписаны из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения точно неизвестно.

В полиции подтвердили задержание женщины, совершившей нападение на ведущую.

Ранее сообщалось, что в Днепре голая девушка разгуливала по супермаркету. При этом она имела при себе сумку и пакет с вещами.

А в Колумбии на телеведущего в прямом эфире упал экран.

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