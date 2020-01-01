Бил Гейтс дал совет молодежи

Отвечая на вопрос, о том, что бы он посоветовал девятнадцатилетним, Гейтс порекомендовал больше беспокоиться об изменения климата.

Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата.

Так, один из участников дискуссии поинтересовался у миллиардера, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.

"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время - прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее, не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", - призвал Гейтс.

В феврале Гейтс рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.

Ранее Билл Гейтс назвал главную проблему человечества, которой по его мнению, является достижение климатической нейтральности к 2050 году.

Также Гейтс предостерег от покупки Bitcoin. Он опасается того, что подобными вещами занимаются люди, у которых нет больших накоплений.

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