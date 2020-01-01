В ООН оценили ущерб от пандемии в $22 трлн

Кроме экономических убытков человечество понесло культурные потери - 72 млн детей к десяти годам жизни не научатся читать, а 11 млн девочек будут насильно выданы замуж.

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса, к 2025 году достигнет 22 трлн долларов, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Вместо этого, добавила она, пандемия стала настоящей катастрофой.

Группа экспертов полагает, что международное сообщество не смогло надлежащим образом противостоять пандемии на многих направлениях, в том числе обеспечить непрерывность процесса образования и дошкольного воспитания детей. По данным Всемирного банка, в результате пандемии примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать или понимать самый простой текст.

Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу – 11 млн из них будут насильно выданы замуж.

Ранее в ВТО подсчитали, что в 2020 году мировая торговля упала на 32% на фоне пандемии коронавируса.

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