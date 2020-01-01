На Афоне от коронавируса привили первых монахов

С начала пандемии от коронавирусной болезни на Афоне умерли четыре монаха из разных монастырей.

Монастырь Эсфигмен на горе Афон в северной Греции

На Святой горе Афон 36 монахов получили прививки от коронавируса американо-германским препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом в субботу, 20 марта, сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea.

Отмечается, что в целом на Афон было доставлено 400 доз вакцины. Пункт вакцинации открыли в медучреждении населенного пункта Кариес - административного центра монашеской республики.

Так, первым прививку получил игумен монастыря Эсфигмен архимандрит Варфоломей. При этом, по данным агентства, вакцинироваться от COVID-19 намерены даже те монахи, которые уже переболели вирусом.

Как известно, от коронавирусной болезни на Афоне умерли четыре монаха из разных монастырей. Посещение Святой горы паломниками приостановлено с декабря 2020 года до 31 марта этого года.

Ранее религиозные лидеры в Украине получили прививки от коронавируса в прямом эфире в социальной сети. Акцию организовал Минздрав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet