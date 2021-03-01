Олимпийские игры в Японии пройдут без иностранных зрителей

В Олимпийском комитете опасаются, что иностранцы привезут в страну штаммы коронавируса, обнаруженные во многих странах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио провел онлайн-заседание, по итогам которого решил провести Игры-2021 без иностранных зрителей. Об этом в субботу, 20 марта, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что такое решение было принято с целью обезопасить участников Игр и граждан страны на фоне пандемии коронавируса. В комитете опасаются, что иностранцы могут привезти в Японию штаммы COVID-19, обнаруженные во многих государствах.

В то же время сообщается, что число проданных за рубежом билетов на летние Игры составляет 630 тысяч - 300 тысяч на Олимпиаду и 30 тысяч на Паралимпиаду. Все средства за купленные иностранцами билеты японские власти намерены им возвратить.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Игры были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщалось, Япония призвала другие государства ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав официальных делегаций на летних Олимпийских играх в Токио.

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