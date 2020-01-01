В нацпарке Уганды найдены расчлененными шесть львов

В Управлении дикой природы не исключают, что к произошедшему причастны браконьеры. Начато расследование.

Убитые львы были известны своей уникальной способностью лазить по деревьям wdorogu.ru

В Уганде, в Национальном парке королевы Елизаветы, были обнаружены тела шести львов с отрубленными головами и лапами. Об этом в субботу, 20 марта, сообщила британская служба ВВС со ссылкой на Управление дикой природы страны (UWA).

По данным UWA, животных сначала отравили, а потом расчленили. Когда львов нашли, над их телами уже кружили стервятники.

В Управлении не исключают, что к произошедшему причастны браконьеры. Начато расследование.

Отмечается, что убитые львы известны своей уникальной способностью лазить по деревьям. А парк королевы Елизаветы является самой посещаемой туристами охраняемой территорией Уганды.

Как сообщалось, в Южной Африке охотница убила жирафа и вырезала его сердце. Соответствующие фото женщина опубликовала в соцсети.

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