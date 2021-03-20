МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Все больше увеличивается разрыв между развитыми и развивающимися экономиками, что является тревожным знаком для мира, отметили в Фонде.

На фоне пандемии коронавируса глобальная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и в то же время более неравномерно. Об этом в субботу, 20 марта, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - отметил Окамото.

Однако, по его словам, увеличивается и разрыв между развитыми и развивающимися экономиками, что является тревожным знаком для мира.

Замглавы МВФ считает, что падение совокупного дохода на душу населения в странах с несформированной экономикой существенно снизится, и "это приведет к тому, что из-за пандемии около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности".

Кроме того, он подчеркнул, что проблемой является и то, что страны с низким уровнем дохода могут не увидеть значительных масштабов вакцинации к 2022 году.

"Эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех", - напомнил Окамото.

Как сообщалось, в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, ВВП в странах Большой двадцатки сократился на 3,3%.

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