МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики
На фоне пандемии коронавируса глобальная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и в то же время более неравномерно. Об этом в субботу, 20 марта, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.
Однако, по его словам, увеличивается и разрыв между развитыми и развивающимися экономиками, что является тревожным знаком для мира.
Замглавы МВФ считает, что падение совокупного дохода на душу населения в странах с несформированной экономикой существенно снизится, и "это приведет к тому, что из-за пандемии около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности".
Кроме того, он подчеркнул, что проблемой является и то, что страны с низким уровнем дохода могут не увидеть значительных масштабов вакцинации к 2022 году.
"Эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех", - напомнил Окамото.
Как сообщалось, в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, ВВП в странах Большой двадцатки сократился на 3,3%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet