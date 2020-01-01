Посол России в США отправился в Москву для консультаций
Глава российского дипведомства в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. Об этом в ночь из субботы на воскресенье, 21 марта, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что посол вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, а оттуда уже в Москву, поскольку прямое авиасообщение между двумя столицами отсутствует из-за пандемии коронавируса.
Как указали в МИД РФ, Антонова пригласили, чтобы совместно проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в ведомстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с вмешательством в американские выборы, а также назвал Путина "убийцей".
В ответ Путин пожелал здоровья Байдену и добавил: "Кто как обзывается, тот так и называется".
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