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Посол России в США отправился в Москву для консультаций

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Анатолия Антонова пригласили на родину после ряда заявлений Джо Байдена об РФ и ее президенте.
Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка
Анатолий Антонов в аэропорту Нью-Йорка
Скриншот видео

Глава российского дипведомства в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. Об этом в ночь из субботы на воскресенье, 21 марта, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что посол вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк, а оттуда уже в Москву, поскольку прямое авиасообщение между двумя столицами отсутствует из-за пандемии коронавируса.

Как указали в МИД РФ, Антонова пригласили, чтобы совместно проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в ведомстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с вмешательством в американские выборы, а также назвал Путина "убийцей".

В ответ Путин пожелал здоровья Байдену и добавил: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Причины и последствия перепалки Байдена с Путиным

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Теги: Россия, США, консультация, посол, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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