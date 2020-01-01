Граждане Польши массово отказываются вакцинироваться AstraZeneca

Количество жителей, желающих получить прививку британско-шведским препаратом, снизилось на десятки процентов за несколько дней.

В Польше тысячи доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca остаются неиспользованными из-за отказа граждан вакцинироваться этим препаратом. Об этом в субботу, 20 марта, сообщил журналистам руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca. У нас несколько сотен тысяч вакцин лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - рассказал Дворчик.

При этом руководитель канцелярии призвал граждан вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию.

Напомним, ряд стран Европы и мира приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

Однако после проведенного расследования глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила о безопасности этой вакцины, после чего большинство стран восстановили ее применение.

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