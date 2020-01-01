В Евросоюзе призвали Турцию изменить решение по Стамбульской конвенции

Жозеп Боррель заявил о необходимости активизировать усилия стран в борьбе за права женщин на фоне пандемии коронавируса.

Евросоюз не понимает и сожалеет о решении Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном вечером в субботу, 20 марта.

"Мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула", - указано в документе.

По словам Борреля, насилие в отношении женщин и девочек во всем мире поднялось на новый уровень в результате пандемии COVID-19, в связи с чем необходимо активизировать глобальные усилия по борьбе с ним.

"Мы не можем не призвать Турцию отменить свое решение. Мы надеемся, что Турция скоро снова присоединится к Европейскому Союзу в защите прав женщин и девочек", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Напомним, накануне Турция объявила о своем выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

В Совете Европе решение Анкары раскритиковали и назвали "катастрофическим".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet