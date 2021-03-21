В Гане арестовали медиков за кражу вакцины CoviShield

Сообщники похищали вакцину, а затем делали прививки клиентам по цене 200 ганских седи – около 35 долларов – за укол.

Три сотрудника Службы здравоохранения Ганы арестованы по подозрению в краже десятков ампул вакцины против коронавируса CoviShield. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

"Полиция области Большая Аккра задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси по подозрению в краже 36 ампул с вакциной CoviShield", – говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, сообщники похищали вакцину, а затем делали прививки клиентам по цене 200 ганских седи (около 35 долларов США) за укол.

Кроме того, отмечается, что еще один сотрудник санитарно-эпидемического надзора подозревается в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища. Он пока находится на свободе.

Ранее в Польше был зафиксирован первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции зафиксирован в Польше. Препарат был украден из частного медучреждения в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве. Украденного количества должно было хватить для 15 человек.

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