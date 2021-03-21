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Россия продала Армении истребители Су-30 без ракет – Пашинян

Комментариев: 1
Россия не продает другим странам ракеты "воздух – воздух" дальностью 130 километров, говорил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении.
У Армении истребители Су-30СМ есть, а ракет к ним – нет
У Армении истребители Су-30СМ есть, а ракет к ним – нет
Минобороны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook.

"Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны", – сказал Пашинян.

Ответственность за это премьер-министр возложил на прежние власти Армении.

"Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" – задался вопросом премьер.

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян, пишет РИА Новости. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух – воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.

Напомним, после поражения в войне в Нагорном Карабахе в Армении продолжается политический кризис. Очередное обострение произошло в конце февраля из-за слов Пашиняна в отношении российского ракетного комплекса Искандер, после чего ему пришлось заявить о дезинформации.

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Теги: Россия, авиация, самолет, ракеты, Армения, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    21.03.2021, 10:45
Оценка:  0
ЗовПрироды
Армении россия подарила самолет
Огромные турбины, и ужасно тихий ход
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