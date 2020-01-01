В Венесуэле заявили о теракте на заводе PDVSA

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия в штате Монагас развернули ремонтные бригады.

Тарек эль-Айссами рассказал о взрыве в городе Эль-Техеро Venezolana de Television

Теракт произошел на территории газового завода крупнейшей венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petr'oleos de Venezuela (PDVSA) в городе Эль-Техеро, штат Монагас. Об этом сказал министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами, сообщает телеканал Venezolana de Televisi'on.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", – сказал министр.

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады.

Напомним, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о террористической атаке на объекты PDVSA. По его словам, неизвестные атаковали восточный трубопровод, после чего начался огромный пожар.

Ранее Мадуро заявлял, что на западе Венесуэлы, на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате Фалькон, правоохранительные органы якобы задержали агента спецслужб США.

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