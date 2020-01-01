В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии

Спортсменка готовилась к крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Трагический случай произошел в пятницу на пляже Эль-Тунко wallpapers.gg

В Сальвадоре серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Об этом сообщает AP в восресенье, 21 марта.

Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже Эль-Тунко. 22-летняя спортсменка в момент удара молнии находилась в воде.

Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что молния убила женщину во время забега в итальянских Альпах. Разряд попал в 45-летнюю гражданку Норвегии.

Также стало известно, что в Швейцарии молния поразила 14 юных футболистов.

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