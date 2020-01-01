В Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет

Аварийные службы уже оценивают общее количество поврежденных домов "в сотни". Ливень будет продолжаться еще несколько дней.

В результате сльных дождей на восточном побережье Австралии началось сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 21 марта.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

"Вчера мы надеялись, что такое событие происходит только один раз в 20 лет, а теперь оно выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет", – сказала Бережиклян на брифинге.

Людям в некоторых районах города Сидней было рекомендовано покинуть свои дома посреди ночи, так как быстро движущиеся потоки воды вызвали массовые разрушения. Около 1 тыс. человек запросили помощи в эвакуации, еще около 4 тыс., по заявлению Береджиклян, могут быть вынуждены покинуть свои дома. Аварийные службы уже оценивают общее количество поврежденных домов "в сотни".

Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия на понедельник.

Метеорологи сообщили, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. Аварийные бригады зафиксировали около 6 тыс. вызовов с просьбой об оказании помощи с начала дождей в четверг, включая почти 700 прямых призывов к спасению.

Экстремальные погодные условия повлияли на доставку вакцины от COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу. Нарушены планы по доставке первых доз для почти 6 млн человек в течение следующих недель.

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Ранее на Гавайях наводнение разрушило дома и мосты. Также была повреждена дамба. Около 1300 домов остались без электричества.

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