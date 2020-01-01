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Саммит ЕС по России проведут в онлайн-формате

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Лидеры стран Евросоюза проведут стратегическую дискуссию по пересмотру отношений с Россией.
Мартовский саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции
Мартовский саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции
kpravda.com

Саммит Евросоюза, который запланирован на 25-26 марта, пройдет в режиме видеоконференции из-за роста заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы. Об этом сообщил Баренд Лейтс официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля в воскресенье, 21 марта.

"Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами", – написал Лейтс в Twitter.

Как указывает ТАСС, главной темой предстоящего саммита станет пересмотр членами ЕС отношений с Россией. По этому вопросу пройдет стратегическая дискуссия.

"Мишель неоднократно ранее подчеркивал, что наиболее сложные дискуссии лидеры ЕС предпочитают проводить в личном формате, что упрощает ход переговоров по проблемам, где между странами ЕС нет единства. К таким сложным вопросам относятся и дискуссии по отношениям с Россией", – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в ЕС заявили, что президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.

В свою очередь Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине.

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Теги: Россия, ЕС, Евросоюз, саммит
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Источник: korrespondent.net

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