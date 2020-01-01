Турция заявила об обстреле больницы в Идлибе силами Асада

Атаке подверглась больница в районе Эль-Этерип в Идлибской зоне деэскалации. Погибли шесть человек.

В Сирии силы режима Башара Асада и проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу. Погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок. Еще 15 человек ранены, сообщает Анадолу в воскресенье, 21 марта.

Как рассказал агентству представитель пресс-службы сил гражданской обороны Сирии (Белые каски) Ибрахим Эбу Лайис, атаке подвеглась больница в районе Эль-Этерип провинции Алеппо.

В результате нападения погибло шесть мирных жителей, в том числе ребенок и женщина. Кроме того, пострадали еще 15 человек, четверо из которых получили серьезные ранения, – отметил Лайис.

Отряды гражданской обороны доставили пострадавших в близлежащие больницы.

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Ранее на этой неделе территория Турции была подвергнута ракетному обстрелу из Сирии. Ракеты упали на безлюдные территории в провинции Килис в южной части страны. Жертв и разрушений не зафиксировано. Турецкие вооруженные силы открыли ответный огонь по местам, откуда были выпущены ракеты.

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