Поляки требуют от Германии компенсаций за COVID-тесты на границе

Требование проводить частые тесты ложится финансовым бременем на людей, регулярно пересекающих границу с целью работы.

Поляки хотят компенсаций от Германии за ковидные тесты на границе N – Tomas Benedikovic

Поляки, работающие в Германии и регулярно пересекающие ради этого границу, потребовали, чтобы Берлин компенсировал их расходы на COVID-тесты, необходимые для въезда в страну. Об этом сообщает DPA в воскресенье, 21 марта.

"Немецкая сторона должна найти решение, при котором те, кого это касается, не должны будут ничего платить за тесты", - говорит Бартош Марош, представляющий инициативу Граждане свободных границ.

Польша считается страной с высоким уровнем риска, поэтому люди, въезжающие в соседние германские земли Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов.

Марош подчеркивает, что требование проводить такие частые тесты ложится финансовым бременем на людей, регулярно пересекающих границу ради работы.

Тест на пограничных переходах стоит 10 евро для приграничных работников и 20 евро для всех остальных.

Напомним, что в Польше уже больше двух миллионов случаев COVID-19. В ближайшие дни в Польше будет еще больший ежедневный рост новых случаев. Страна еще не на пике третьей волны, считают в Минздраве.

Что может исказить результаты теста на COVID-19

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet