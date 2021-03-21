Меркель выступила за продление локдауна в Германии

Жесткий карантин в Германии могут продлить до конца апреля на фоне новой вспышки коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление локдауна в стране. Об этом сообщает Bild в воскресенье, 21 марта.

В проекте соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, запланированном на завтра, нет конкретной даты завершения действия локдауна. Он также не предусматривает никаких новых шагов по ослаблению карантина, что объясняется новой вспышкой коронавируса.

Документ все же предусматривает возможность проведения немцами отпусков, однако только на территории земель, где они проживают, и при условии минимизации социальных контактов.

Ранее в ООН оценили ущерб от пандемии в $22 трлн. Кроме экономических убытков человечество понесло культурные потери - 72 млн детей к десяти годам жизни не научатся читать, а 11 млн девочек будут насильно выданы замуж.

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