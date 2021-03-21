Люди вышли на протест против карантинных ограничений из-за пандемии - против демонстрантов применили водометы.

В Амстердаме задержали протестовавших против карантинных мер

В Амстердаме на протестах против карантинных ограничений задержали 58 человек. Об этом сообщает NOS в воскресенье, 21 марта.

"Полиция задержала 58 человек, которые протестовали против введенных из-за пандемии ограничительных мер в Амстердаме", - сказано в сообщении.

Полиция применила против протестующих водометы, некоторые задержания проводились с применением силы.

Cмотрите фотогалерею: В Амстердаме задержали десятки протестующих против карантина

Напомним, что ранее в Гааге спустили собак на протестующих против карантина. В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства.

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