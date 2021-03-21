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В Амстердаме задержали десятки протестующих против карантина

Комментариев: 1
Люди вышли на протест против карантинных ограничений из-за пандемии - против демонстрантов применили водометы.
В Амстердаме задержали протестовавших против карантинных мер
В Амстердаме задержали протестовавших против карантинных мер

В Амстердаме на протестах против карантинных ограничений задержали 58 человек. Об этом сообщает NOS в воскресенье, 21 марта.

"Полиция задержала 58 человек, которые протестовали против введенных из-за пандемии ограничительных мер в Амстердаме", - сказано в сообщении.

Полиция применила против протестующих водометы, некоторые задержания проводились с применением силы.

 

 

Напомним, что ранее в Гааге спустили собак на протестующих против карантина. В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства.

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Теги: протесты, протест, Нидерланды, Амстердам, пандемия, карантин, акции протеста, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗaeлoПлacтинку    21.03.2021, 17:51
Оценка:  0
ЗaeлoПлacтинку
Здесь не написали, что активистов в Нидерландах ещё расстреляли резиновыми пулями и размыли по улицам в холодное время года из водометов ледяной водой. Типо водометы это душ Шарко. Такого оружия нет у Путина. ЕС это фашизм, нацизм и разизм в одном флаконе. Ублюдки педерастические.
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