В Амстердаме задержали десятки протестующих против карантина
В Амстердаме на протестах против карантинных ограничений задержали 58 человек. Об этом сообщает NOS в воскресенье, 21 марта.
"Полиция задержала 58 человек, которые протестовали против введенных из-за пандемии ограничительных мер в Амстердаме", - сказано в сообщении.
Полиция применила против протестующих водометы, некоторые задержания проводились с применением силы.
Cмотрите фотогалерею: В Амстердаме задержали десятки протестующих против карантина
Напомним, что ранее в Гааге спустили собак на протестующих против карантина. В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства.
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