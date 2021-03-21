В Израиле стартовал четвертый этап выхода из карантина

В стране разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе и в помещениях, а также открыть бассейны, ярмарки и туристические аттракционы.

В Израиле начался четвертый этап смягчения карантинных ограничений. Об этом сообщает Newsru.co.il в воскресенье, 21 марта.

Теперь разрешена работа бассейнов, ярмарок и туристических аттракционов. Кроме того, допускается проведение мероприятий с сидячими местами без еды и напитков. В закрытых помещениях до 5 тысяч мест можно заполнять 75% мест или не более 1000 человек, более 5 тысяч мест - до 30% мест или не более 3000 человек. На открытых площадках до 10 тысяч мест можно заполнять 75% мест, но не более 3 тысяч человек, более 10 тысяч мест - до 30% мест, но не более 5000 мест.

Также был снят запрет на проведение ярмарок в торговых центрах - теперь там могут устанавливать киоски и лотки. В то же время на туристических объектах "фиолетового" стандарта действует ограничение в 15 квадратных метров для одного человека.

Наконец, власти отменили квоту на суточный прием пассажиров в аэропорту Бен-Гуриона, ранее действовавшее в размере 3 тысяч пассажиров. Теперь пропускная способность будет определена с учетом необходимости соблюдать дистанцию между людьми и проводить COVID-тестирование.

Напомним, что Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. После проведенной в стране массовой вакцинации правительство разрешило возобновить авиасообщение со всем миром, однако, оставило квоты на прибывающих.

Также в армии Израиля заявили о "коллективном иммунитете" к COVID у военных. Кампания вакцинации от коронавируса дала положительный результат, заявили израильские военные.

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