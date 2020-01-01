Странам ЕС предлагали несуществующие COVID-вакцины на €14 млрд

В ЕС не могут комментировать, откуда получали такие предложения, но говорят, что виновные в махинациях в основном связаны с организованной преступностью.

Финляндии и ряду других стран Евросоюза злоумышленники предлагали купить несуществующие COVID-вакцины стоимостью 14 млрд евро. Об этом заявил директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилли Итяля, сообщает Yle в воскресенье, 21 марта.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - сказал Итяля.

Глава бюро не вправе комментировать, откуда такие предложения поступали, но говорит, что виновные в махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран.

OLAF узнало о мошенничестве после того, как несколько стран ЕС, получивших такие предложения, связались с Еврокомиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - добавил Итяля.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии пригрозили AstraZeneca запретом на экспорт. Компании могут запретить поставлять вакцины от коронавируса за пределы Ес до выполнения условий контрактов с Брюсселем.

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