ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами

В Еврокомиссии жалуются на "чрезвычайное давление в странах-членах", чтобы самим получить препараты.

ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не видит возможности ЕС жертвовать COVID-вакцины бедным странам. Об этом она заявила в интервью немецкой Funke Media Gruppe, сообщает n-tv в воскресенье, 21 марта.

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала фон дер Ляйен.

Все же фон дер Ляйен указала на финансовую поддержку со стороны Евросоюза международной инициативы COVAX, предоставляющей доступ к вакцинам для бедных стран.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - добавила глава ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что механизм ЕС по пожертвованию вакцин напрямую другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.

Напомним, что ранее странам ЕС предлагали несуществующие COVID-вакцины на €14 млрд. В ЕС не могут комментировать, откуда получали такие предложения, но говорят, что виновные в махинациях в основном связаны с организованной преступностью.

COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet