Трамп запустит собственную соцсеть
Бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить собственную социальную сеть. Об этом заявил один из его старших советников Джейсон Миллер, сообщает Reuters в воскресенье, 21 марта.
Ранее аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий.
Теперь же Миллер заявил, что Трамп снова войдет в пространство соцсетей, но уже с собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".
По его словам, это произойдет через два-три месяца.
Напомним, что YouTube возобновит работу аккаунта Трампа. Сроки разблокировки аккаунта Трампа зависят от снижения рисков насилия в США, объяснили в YouTube.
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