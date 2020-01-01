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Трамп запустит собственную соцсеть

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Дональд Трамп вернется в социальные сети, но с собственной платформой, заявил его советник.
Трамп готовит собственную социальную сеть
Трамп готовит собственную социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить собственную социальную сеть. Об этом заявил один из его старших советников Джейсон Миллер, сообщает Reuters в воскресенье, 21 марта.

Ранее аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий.

Теперь же Миллер заявил, что Трамп снова войдет в пространство соцсетей, но уже с собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

По его словам, это произойдет через два-три месяца.

Напомним, что YouTube возобновит работу аккаунта Трампа. Сроки разблокировки аккаунта Трампа зависят от снижения рисков насилия в США, объяснили в YouTube.

Трамп заговорил о следующих выборах

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Теги: США, соцсети, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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