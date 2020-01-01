Трамп запустит собственную соцсеть

Дональд Трамп вернется в социальные сети, но с собственной платформой, заявил его советник.

Бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить собственную социальную сеть. Об этом заявил один из его старших советников Джейсон Миллер, сообщает Reuters в воскресенье, 21 марта.

Ранее аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий.

Теперь же Миллер заявил, что Трамп снова войдет в пространство соцсетей, но уже с собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

По его словам, это произойдет через два-три месяца.

Напомним, что YouTube возобновит работу аккаунта Трампа. Сроки разблокировки аккаунта Трампа зависят от снижения рисков насилия в США, объяснили в YouTube.

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