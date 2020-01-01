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ЮАР продала миллион вакцин AstraZeneca

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Власти решили отказаться от препарата из-за его неэффективности против местной мутации коронавируса.
Южная Африка продала миллион доз вакцины AstraZeneca
Южная Африка продала миллион доз вакцины AstraZeneca
DPA

Южноафриканская республика продала Африканскому союзу миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 21 марта.

Теперь препарат из ЮАР отправят в девять других африканских стран.

Отметим, что испытания вакцины в Южной Африке показали, что AstraZeneca дает слабую защиту от мутации коронавируса, которая начала распространятся в стране.

Ранее ученые выяснили, что антитела к африканскому штамму COVID защищают от других мутаций. Антитела появившиеся под воздействием южноафриканского коронавируса имеют более широкую защиту, чем антитела от других штаммов.

ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами

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Теги: вакцина, штамм, пандемия, вакцинация, ЮАР, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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