ЮАР продала миллион вакцин AstraZeneca
Власти решили отказаться от препарата из-за его неэффективности против местной мутации коронавируса.
Южноафриканская республика продала Африканскому союзу миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 21 марта.
Теперь препарат из ЮАР отправят в девять других африканских стран.
Отметим, что испытания вакцины в Южной Африке показали, что AstraZeneca дает слабую защиту от мутации коронавируса, которая начала распространятся в стране.
Ранее ученые выяснили, что антитела к африканскому штамму COVID защищают от других мутаций. Антитела появившиеся под воздействием южноафриканского коронавируса имеют более широкую защиту, чем антитела от других штаммов.
ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами
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