В Индии рекордный прирост COVID-19 за четыре месяца

За день в стране выявили почти 44 тысячи новых случаев коронавируса. В регионах страны вводят карантинные ограничения.

В Индии - наибольший прирост COVID-19 за четыре месяца

В Индии за сутки подтвердили 43 846 новых случаев COVID-19 - самая высокая отметка с середины ноября. Об этом сообщает АР в воскресенье, 21 марта.

Из-за всплеска заболеваемости несколько штатов вернутся к ограничениям на публичные собрания.

В частности, на центральный штат Махараштра, где находится финансовая столица Индии Мумбаи, приходится более половины новых случаев заражений. Штат ввел карантин в некоторых районах до конца месяца.

На данный момент в Индии зафиксировали более 11,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Страна является третьей по величине показателей заболеваемости в мире после США и Бразилии.

Напомним, что ранее СМИ узнали о планах Pfizer производить вакцину в Индии. Компания назвала условия правительству Индии - свободное ценообразование и экспорт, а также быстрое получение разрешений.

Также сообщалось, что в Индии премьер вакцинировался препаратом Covaxin. В Индии стартовала вторая волна вакцинации, в ходе которой привиться имеют право люди, кому 45 и более лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet