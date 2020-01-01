В Марселе из-за пандемии разогнали карнавал

Карнавал проходил в нарушение правил карантина во Франции, на него собрались 6,5 тысяч человек.

В Марселе разогнали карнавал во время карантина скріншот відео

В Марселе, Франция, из-за карантина разогнали карнавал с 6,5 тысячами участников. Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 21 марта.

Разгоняя акцию, полиция применила слезоточивый газ. Известно об одном задержанном в ходе карнавала - мужчина бросил в полицейских стеклянную бутылку.

Как заявили в полиции, абсолютное большинство участников мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Участники карнавала были одеты в яркие костюмы в центре города, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса. В свою очередь полиция перед разгоном требовала разойтись от участников карнавала, но те не послушали.

Напомним, что ранее во Франции премьер-министр Жак Кастекс вакцинировался AstraZeneca в прямом эфире. Премьер-министр получил первую дозу препарата, чтобы "показать полное доверие к данному препарату".

Макрон прогнозирует "тяжелый период" борьбы с пандемией

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet