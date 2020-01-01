Новые ограничительные меры из-за COVID-19 вступили в силу в Болгарии

Во время локдауна в стране не будут работать школы, рестораны, театры и торговые центры. Закроются спортивные залы и казино.

В Болгарии ввели локдаун на 10 дней из-за ситуации с COVID-19

В Болгарии вступили в силу новые ограничительные меры из-за COVID-19. Они продлятся с 22 по 31 марта. Об их введении говорится в распоряжении министра здравоохранения страны Костадина Ангелова.

Так. во время локдауна в Болгарии будут закрыты: заведения общественного питания, разрешена только работа на вынос и доставку; магазины, кроме тех, которые продают предметы первой необходимости (продуктовые, аптеки, офисы операторов связи, зоомагазины и т.п.); детские сады, школы и вузы (кроме обучения по медицинским специальностям, занятия школьников и студентов перевели в дистанционный формат); фитнес-центры, бассейны и спортивные центры (исключение сделано для профессиональных спортсменов, которым необходимо тренироваться, сами спортивные состязания пройдут без зрителей).

Также, в этот период запрещены: любые мероприятия с присутствием более 15 человек; работодателей попросили перевести на удаленку до 50% работников.

Новые меры власти объяснили ростом числа заболевших. Однако Ангелов заверил, что недостатка в койко-местах сейчас нет - так, из 40 тыс. заняты только 7,8 тыс. Министр напомнил, что есть информация, что некоторые больницы переполнены, но "пока мы справляемся".

Напомним, Болгария с 1 мая открывает новый туристический сезон, для отдыхающих будут введены специальные правила проживания и питания.

Также сообщалось, что большинство стран восстановили применение COVID-вакцины AstraZeneca после приостановки.

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