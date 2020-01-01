Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа

На преодоление пешеходного маршрута по Прибалтике в среднем потребуется от 102 до 114 дней.

Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа протяженностью более 2141 километр. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Предполагается, что эта тропа будет частью европейского маршрута для трекинга, который идет по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

Лесная тропа (The Forest Trail) - часть европейского маршрута E11, а чтобы её пройти может потребоваться до 114 дней. Из 2141 км 747 км находятся в Литве, 674 км - Латвии и 720 км - Эстонии.

Все подробности для планирования путешествия - с описанием, картами и дорогами - доступны на сайте Балтийского леса. Здесь же рассказывают где находятся начало и конец маршрута, сколько времени занимает поход, какой тип покрытия на дороге и на что в пути стоит обратить внимание.

Сам маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Впрочем, есть и особое деление для самых ленивых - 50 отрезков, каждый из которых подходит для однодневного похода.

Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.

Среди главных достопримечательностей тропы: Национальные парки Дзукия и Жемайтия в Литве, Национальные парки Кемери и Гауя в Латвии, а также парки Лахемаа и Алутагузе в Эстонии.

Напомним, греческие власти планируют начать прием туристов уже с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки ITB 2021.

Также, правительство Непала открыло Эверест для восхождений альпинистов после запрета экспедиций, который действовал в течение года из-за пандемии коронавируса.

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