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Власти Дубая запретили кофейням разливать напитки в детские бутылочки

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Несмотря на то что бизнес-идея оказалась успешной, власти и консервативная часть общества не оценили тренд и выступили против такого, по их мнению, недостойного поведения.
Арабские монархии в странах Персидского залива запретили ресторанам и кафе продавать напитки в бутылочках для кормления детей
Арабские монархии в странах Персидского залива запретили ресторанам и кафе продавать напитки в бутылочках для кормления детей
АР

Власти Дубая издали распоряжение, запрещающее кофейням разливать напитки в бутылочки для кормления младенцев. С соответствующей инициативой выступил Департамент экономического развития эмирата. Об этом пишет AP

В ведомстве считают, что данная практика противоречит местной культуре и способствует распространению коронавируса. Распоряжение было выпущено после того, как посетители кафе стали приходить в заведения со своей детской посудой, а затем выкладывать всоцсетях видеоролики и фотографии "эксперимента".  

Фотографии пластиковых емкостей с разноцветными напитками внутри собирали тысячи лайков в Instagram и TikTok. 

 
"Подобное использование детских бутылочек противоречит местной культуре и традициям, а некорректное обращение с посудой во время розлива напитков может способствовать распространению коронавируса", - отметили в департаменте.

Владельцам кофеен в ОАЭ выписали штраф и запретили продавать напитки в детской посуде. То же самое сделали в Омане. Там также создали горячую линию, куда могут обратиться граждане, если увидят где-нибудь напиток в бутылочке.

В Кувейте правительство временно закрыло кофейни Einstein, а в Бахрейне министерство торговли направило в кафе полицию с камерами видеонаблюдения.

Напомним, ученые из Канады разработали способ определения сортов кофе по химическому составу обжаренных зерен.

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Теги: Кофе, напитки, бутылки, запрет, Дубай, кофейня
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Источник: korrespondent.net

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