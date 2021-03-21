Букингемский дворец пересмотрит политику по отношению к меньшинствам
Британский королевский двор будет больше внимания уделять поддержке меньшинств, а также этническому и другому разнообразию среди служащих королевских резиденций. Об этом в воскресенье, 21 марта, написали западные СМИ, включая BBC и CNN, со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору.
По словам источника, в Букингемском дворце уже существуют политика, процедуры и программы поддержки меньшинств, но желаемых результатов они не принесли. Источник подчеркнул, что эти меры были приняты еще до скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл.
"В королевском окружении, при дворце может появиться специальная должность ответственного за поддержку меньшинств и разнообразия", - рассказал собеседник CNN.
Он подчеркнул, что такая опция обсуждается в числе прочих возможных мер, но решение еще не принято.
Также, как сообщают СМИ, планируется ряд встреч, в том числе с представителями этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества, людей с инвалидностью и т. д., на встречах будет обсуждаться вопрос о том, как королевский двор может улучшить свою политику в этом отношении.
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