Букингемский дворец пересмотрит политику по отношению к меньшинствам

Королевская семья намерена повысить число представителей различных меньшинств среди служащих резиденций - Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца.

Британский королевский двор будет больше внимания уделять поддержке меньшинств, а также этническому и другому разнообразию среди служащих королевских резиденций. Об этом в воскресенье, 21 марта, написали западные СМИ, включая BBC и CNN, со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору.

По словам источника, в Букингемском дворце уже существуют политика, процедуры и программы поддержки меньшинств, но желаемых результатов они не принесли. Источник подчеркнул, что эти меры были приняты еще до скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл.

"В королевском окружении, при дворце может появиться специальная должность ответственного за поддержку меньшинств и разнообразия", - рассказал собеседник CNN.

Он подчеркнул, что такая опция обсуждается в числе прочих возможных мер, но решение еще не принято.

Также, как сообщают СМИ, планируется ряд встреч, в том числе с представителями этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества, людей с инвалидностью и т. д., на встречах будет обсуждаться вопрос о том, как королевский двор может улучшить свою политику в этом отношении.

Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл рассказала телеведущей Опре Уинфри множество провокационной информации о жизни в Букингемском дворце, в том числе о расизме.

В ответ королевская семья выразила сожаление из-за трудностей, с которыми столкнулись герцоги Сассекские, и заверила, что они остаются "горячо любимыми членами семьи".

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