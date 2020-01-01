Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина от COVID-19

По мнению Тьерри Бретона, для достижения коллективного иммунитета Европе достаточно уже одобренных препаратов на территории Содружества.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине против коронавируса

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", поскольку в ЕС уже одобрено четыре других препарата, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета от ковида, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом в воскресенье, 21 марта, пишет Reuters.

"Поскольку мы - континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин - четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен Спутник V и другие препараты", - сказал Бретон.

Он также отметил, что одобренные Европой вакцины должны как массово производиться на территории объединения, так и массово применяться.

По его словам, "у россиян проблемы с производством" препарата Спутник V. Еврокомиссар добавил, что, если России будет нужна помощь в этом вопросе, Европа готова к обсуждениям во втором полугодии.

При этом он подчеркнул, что для ЕС приоритетными считаются те препараты, производство которых ведется на его территории.

Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.

Напомним, Россия на четвертом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом и на седьмом – по числу смертей. Вакцинация в стране началась еще в середине декабря 2020 года. Но к середине марта 2021 года в России привились лишь 5,3 млн человек или 3,7% населения.

Также COVID-вакциной до сих пор не привился президент страны Владимир Путин, потому что Спутника V пока нет в его прививочном плане.

Отметим, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca, а финский президент Саули Ниинисте- вакциной Pfizer.

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