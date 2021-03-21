ЕС намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию - СМИ

Европейский союз будет очень тщательно рассматривать все запросы на экспорт препарата в Великобританию.

В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию до тех пор, пока фармацевтическая компания не выполнит обязательства перед Союзом по поставкам препарата. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источник отметил, что у ЕС есть свои контракты с AstraZeneca, условия по которым она не выполняет, и вся вакцина или отдельные составляющие, произведенные в Евросоюзе, будут зарезервированы для местных поставок.



По его словам, пока нет невыполненных запросов на экспорт препарата с производства компании в Нидерландах в Великобританию, однако если он поступит, то скорее всего будет отклонен.

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. До этого фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки лишь в страны с более высокими темпами вакцинации.

Напомним, ряд стран Европы и мира приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

Однако после проведенного расследования глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила о безопасности этой вакцины, после чего большинство стран восстановили ее применение.

ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet