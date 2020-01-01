Мир ждет глобальный дефицит воды - ЮНЕСКО

В свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене "становится актуальной как никогда".

К 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды - ЮНЕСКО Unsplash

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом в понедельник, 22 марта, пишет ТАСС.

По ее словам, ситуация с нехваткой воды усугубится и за счет других глобальных проблем, в том числе из-за последствий пандемии.

Азуле отметила, что мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.

"Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах", - подчеркнула глава организации.

Одре Азуле предложила разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов, чтобы определить соответствующие варианты политики.

Напомним, российские власти намерены пробурить скважины на дне Азовского моря для улучшения водоснабжения Крыма.

Из-за засухи в последний год в Крыму истощились запасы воды. В связи с этим Россия потратит миллиарды на опреснители. На полуострове будут построены опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки.Планируется увеличить протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове.

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