Турция объяснила выход из Стамбульской конвенции

Турция - не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.

Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для "нормализации гомосексуализма". Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu.

"Первоначальная цель по защите прав женщин была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции", - сказали в управления по связям с общественностью.

В заявлении также говорится, что выход Турции "никоим образом не означает", что страна ставит под угрозу защиту женщин. В нем указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.

Стамбульская конвенция по защите женщин была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей ее. Конвенция обязывает подписавшие ее государства ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

В ЕС призвали Турцию пересмотреть свое решение. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о глубоком сожалении и непонимании такого шага.

Напомним, накануне Турция объявила о своем выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Отметим, принять Стамбульскую конвенцию требовали на марше за права женщин в Киеве 8 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet