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Турция объяснила выход из Стамбульской конвенции

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Турция - не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для "нормализации гомосексуализма". Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu.

"Первоначальная цель по защите прав женщин была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции", - сказали в управления по связям с общественностью.

В заявлении также говорится, что выход Турции "никоим образом не означает", что страна ставит под угрозу защиту женщин. В нем указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.

Стамбульская конвенция по защите женщин была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей ее. Конвенция обязывает подписавшие ее государства ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

В ЕС призвали Турцию пересмотреть свое решение. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о глубоком сожалении и непонимании такого шага.

Напомним, накануне Турция объявила о своем выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Отметим, принять Стамбульскую конвенцию требовали на марше за права женщин в Киеве 8 марта.

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Теги: Турция, женщины, насилие, права женщин, домашнее насилие, Стамбульська конвенція
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Источник: korrespondent.net

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