В особняк Джонни Деппа проник бездомный

Когда полицейские прибыли на место, бездомный принимал душ в доме голливудского актера и отказывался выходить оттуда.

Полицейские задержали бездомного в резиденции голливудского актера Джонни Деппа в США. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, резиденция актера стала излюбленным местом бездомных. Они часто наведывались к нему в его отсутствие, даже плавали в бассейне. Соседи артиста каждый раз вызывали полицию, поскольку "после дома Деппа они обычно приходили к ним".

На этот раз один из соседей Деппа заметил бездомного на своем заднем дворе возле бассейна. Испугавшись хозяина, тот перелез через забор на территорию актера.

Когда местные полицейские прибыли на место, выяснилось, что незваный гость уже успел частично опустошить бар Деппа, а затем отправился принимать душ.

Бездомный оказал сопротивление приехавшим полицейским и отказался прерывать водные процедуры, поэтому пришлось выбивать дверь.

Мужчине предъявили обвинения в вандализме и порче имущества знаменитости.

Напомним, в Пермском крае в России бездомная женщина собирает деньги, чтобы улететь в Нидерланды и сесть там в тюрьму.

Также сообщалось, что бывшая фитнес-модель Лони Уиллисон и экс-жена звезды сериала Спасатели Малибу живет на улице в Лос-Анджелесе.

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