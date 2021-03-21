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Наводнение в Австралии: эвакуированы почти 20 тысяч человек

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Многие районы штата Новый Южный Уэльс "сейчас похожи на внутреннее море", заявляют спасатели.
Жители Сиднея наблюдают за разгулом стихии
Жители Сиднея наблюдают за разгулом стихии

На юго-востоке Австралии в штате Новый Южный Уэльс 18 тысяч человек покинули свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, начавшимися в минувшую пятницу. Об этом сказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

"Около 15 тысяч человек эвакуировано из домов в регионе Побережье Мид-Норт, примерно 3 тысячи эвакуаций на данный момент проведено (в районе Сиднея – ред.)", – заявила премьер в ходе брифинга.

Она добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – 1000 австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.

В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

Накануне стало известно, что в Австралии сильнейшее наводнение за 50 лет. Аварийные службы уже оценивают общее количество поврежденных домов в сотни.

Ранее на Гавайях наводнение разрушило дома и мосты. Также была повреждена дамба. Около 1300 домов остались без электричества.

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Теги: Австралия, дождь, стихия, наводнение, осадки, дожди, наводнения, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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