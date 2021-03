Наводнение в Австралии: эвакуированы почти 20 тысяч человек

На юго-востоке Австралии в штате Новый Южный Уэльс 18 тысяч человек покинули свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, начавшимися в минувшую пятницу. Об этом сказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

"Около 15 тысяч человек эвакуировано из домов в регионе Побережье Мид-Норт, примерно 3 тысячи эвакуаций на данный момент проведено (в районе Сиднея – ред.)", – заявила премьер в ходе брифинга.

Она добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – 1000 австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.

В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

There are major floods at the fringe of Sydney, Australia



NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event"



How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas?#climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok