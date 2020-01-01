Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба

Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника Генштаба, отметил Никол Пашинян.

Генерал-лейтенант Артак Давтян назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении. Об этом сообщается на сайте правительства страны во вторник, 22 марта.

"Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", – говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, генерал-полковник Оник Гаспарян назвал антиконституционным заявление Пашиняна о его увольнении с поста начальника Генштаба и обратился в административный суд.

Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.

В свою очередь, Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона О воинской службе и статусе военнослужащего, по которому назначается и увольняется глава Генштаба, отметив, что подача заявления обусловлена также "проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.

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