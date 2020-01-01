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Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба

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Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника Генштаба, отметил Никол Пашинян.
Никол Пашинян назначил нового главу Генштаба ВС Армении
Никол Пашинян назначил нового главу Генштаба ВС Армении
gov.am

Генерал-лейтенант Артак Давтян назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении. Об этом сообщается на сайте правительства страны во вторник, 22 марта.

"Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", – говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, генерал-полковник Оник Гаспарян назвал антиконституционным заявление Пашиняна о его увольнении с поста начальника Генштаба и обратился в административный суд.

Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.

В свою очередь, Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить вопрос соответствия конституции закона О воинской службе и статусе военнослужащего, по которому назначается и увольняется глава Генштаба, отметив, что подача заявления обусловлена также "проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении" Гаспаряна и последующих правовых процессов.

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Теги: Армения, премьер-министр, назначение, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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