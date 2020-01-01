Пакистан запретил въезд в страну гражданам из 12 стран

Запрет на въезд - это временная мера. Ее ввели для сдерживания распространения в Пакистане коронавирусной инфекции.

Запрет введен с 23 марта по 5 апреля

Управление гражданской авиации Пакистана запретило въезд гражданам 12 государств. Причина заключается в резком росте заболевших COVID-19 на их территории, сообщает ТАСС.

Так, теперь временно в Пакистан не смогут попасть граждане Бразилии, Мозамбика, ЮАР, Коморских островов, Руанды, Перу, Колумбии, Ботсваны, Кении, Замбии, Ганы, Танзании.

Запрет, направленный на сдерживание распространения коронавируса, будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Граждане других стран перед прибытием в Пакистан должны сдать тест на COVID-19.

В Пакистане с начала пандемии коронавирусом заболело 626 802 человека, летальных исходов - 13 843.

Напомним, новые ограничительные меры из-за COVID-19 вступили в силу в Болгарии. С 22 по 31 марта в стране не будут работать школы, рестораны, театры и торговые центры. Закроются спортивные залы и казино.

До этого сообщалось, что в Индии зафиксирован рекордный прирост COVID-19 за четыре месяца. За день в стране выявили почти 44 тыс. новых случаев коронавируса. В регионах страны вводят карантинные ограничения.

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